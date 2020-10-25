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На кордоні України та Угорщини утворилася черга із сотень авто

Лужанка , Неділя 25 жовтня 2020 07:43
На кордоні України та Угорщини утворилася черга із сотень авто
Фото: черга з фур на пункті пропуску (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У неділю вранці, 25 жовтня, на кордоні України та Угорщини в Закарпатській області утворилася черга з двох сотень автомобілів. Понад 200 автомобілів застрягли на пункті пропуску "Лужанка".

Про це повідомляє прес-центр Західного управління Державної прикордонної служби.

Так, станом на 6:00 в пункті пропуску "Лужанка" спостерігається чергу 220 транспортних засобів.

Нагадаємо, контрольний пункт "Косино–Барабаш" на кордоні України з Угорщиною відновив роботу 22 жовтня. При цьому людей пропускають тільки в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.

Зазначимо, раніше прикордонники повідомляли про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі через технічні роботи у пункті пропуску "Дорогуськ".

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. Серед іншого, "червоними" стали Польща, Грузія і Хорватія.

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