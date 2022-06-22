ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На кордоні з Україною помітили дерев'яні білоруські танки, - Міноборони

Новость на русском →
Середа 22 червня 2022 14:59
На кордоні з Україною помітили дерев'яні білоруські танки, - Міноборони Фото: Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь розташувала поруч з кордонами з Україною дерев'яні танки. Проводить заходи для демонстрації своєї присутності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Міноборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив Мотузяник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною до семи батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Нещодавно Олександр Лукашенко пригрозив війною за західну частину України, щоб її нібито "не відтяпали".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Білорусь
NEWS
Бойові дії в Україні 22 червня: актуальна карта
Бойові дії в Україні 22 червня: актуальна карта
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі