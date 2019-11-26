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В Україні проходить спецоперація з ліквідації великого наркосиндикату

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 16:42
В Україні проходить спецоперація з ліквідації великого наркосиндикату
Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

Одним з організаторів злочинної групи є діючий депутат однієї з територіальної громад Львівської області

Національна поліція викрила синдикат, який займався розповсюдженням наркотиків на всій території України та за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що організували злочинну групу двоє жителів Львівської області, один з яких є депутатом однієї з територіальних громад. Крім організаторів були затримані 17 учасників групи.

"За результатами проведення майже 100 одночасних санкціонованих обшуків поліцейські вилучили понад 46 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, а також 170 літрів прекурсорів вартістю 25 млн гривень. Загалом функціонування наркобізнесу забезпечували близько 50 чоловік, жителі Львівської, Київської, Черкаської, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей у віці від 18 до 39-ти років. За попередніми підрахунками, тільки через інтернет-магазин було реалізовано наркотичних засобів і психотропних речовин майже на 21 млн гривень", - повідомили в поліції.

Для проведення операції було задіяно близько 500 правоохоронців.

Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники СБУ затримали в Житомирській і Київській області учасників наркоугруповання, які за 2 місяці встигли продати "товару" на 2 мільйони гривень. Вони реалізовували наркотики оптом і через так звані "закладки"

Також РБК-Україна писало, що у Києві затримали наркоторговця, який реалізовував психотропи по території країни через поштові відділення. Вартість вилучених наркотиків оцінюється в 8,5 млн гривень.

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