На кордоні з Румунією запрацює ще один КПП: правила перетину

На кордоні з Румунією сьогодні, 17 червня, починаючи з 18:00 відновлює роботу ще один пункт пропуску. Зокрема, пропуск громадян буде дозволений через пункт "Солотвино"-"Сігет-Мармацієй".

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Наголошується, що на територію Румунії без обов'язкової обсервації дозволено громадянам, які офіційно працевлаштовані на території Румунії і мають підтверджуючі документи, а також особи, що прямують транзитом (протягом 48 годин). Інші категорії осіб, що перебувають у Румунії, повинні будуть пройти обов'язкову обсервацію.

В'їзд на територію України іноземцям дозволено з обов'язковою наявністю медстрахування, передбачає лікування коронавіруса і обсервацію.

"Для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19, передбачені обсервація або самоізоляція з додатком "Дій вдома", - додали в ДПСУ.

Спочатку пункт пропуску "Солотвино" в Закарпатській області повинен був відновити роботу ще 28 травня, також на кордоні з Румунією працюють пункти "Дяково" та "Порубне".

Також РБК-Україна писало, що 17 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.