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На кордоні з Росією виявили двох порушників карантину

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 12:55
На кордоні з Росією виявили двох порушників карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Двоє чоловіків порушили умову про самоізоляцію

Двоє громадян порушили карантин в Україні і намагалися виїхати до Росії. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що порушників виявили у пунктах пропуску "Юнаківка" та "Плетенівка". Двоє українців, які днями повернулися з-за кордону, вчора знову з'явилися в пунктах пропуску.

"Зробили вони це всупереч взятим зобов'язанням, адже в'їжджаючи в Україну власноруч підписали угоду про обов'язкову самоізоляцію. Порушники карантину знехтували своїми обіцянками і рушили на виїзд з країни, наражаючи на небезпеку себе і людей навколо", - йдеться в повідомленні.

Про порушення карантину повідомили співробітникам поліції, подальшу долю громадян вирішить суд.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що за перше порушення карантину загрожує штраф 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.

До цього повідомлялося, що силовики відкрили 33 кримінальні справи за порушення правил під час карантину. До забезпечення карантинного режиму в Україні залучили 18 тисяч силовиків - 14,6 тисячі поліцейських і майже 3,3 тисячі нацгвардійців.

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