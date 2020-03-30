Силовики відкрили 33 кримінальні справи за порушення правил під час карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також склали 2967 адміністративних протоколів

Правоохоронці відкрили 33 кримінальні справи та склали 2967 адміністративних протоколів за порушення правил під час карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, для забезпечення карантинного режиму на службі перебуває 18 тисяч силовиків - 14,6 тисячі поліцейських і майже 3,3 тисячі військовослужбовців Нацгвардії.

"За час карантину поліцейські склали 2967 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей (стаття 44 Адміністративного кодексу України) і відкрили 33 кримінальних справи - 19 за порушення санітарних правил (статті 325 Кримінального кодексу України) і 14 за порушення карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 25 березня продовжив карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу ще на 30 днів - до 24 квітня.

Також повідомлялося, що згідно з новою постановою Кабміну від 29 березня, добровільна самоізоляція тепер заборонена для тих, хто прилетів в Україну. Тепер прибулі громадяни повинні пройти обсервацію.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Україні кількість хворих у країні збільшилася до 480 осіб, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали шість пацієнтів. За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільшу кількість випадків виявлено в Києві - 102.