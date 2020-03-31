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На границе с Россией выявили двух нарушителей карантина

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 12:55
На границе с Россией выявили двух нарушителей карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двое мужчин нарушили условие о самоизоляции

Двое граждан нарушили карантин в Украине и пытались выехать в Россию. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что нарушителей выявили в пунктах пропуска "Юнаковка" и "Плетеневка". Двое украинцев, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска.

"Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательной самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг", - говорится в сообщении.

О нарушении карантина сообщили сотрудникам полиции, дальнейшую судьбу граждан решит суд.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за первое нарушение карантина грозит штраф 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.

До этого сообщалось, что силовики открыли 33 уголовных дела за нарушение правил во время карантина. Для обеспечения карантинного режима в Украине привлекли 18 тысяч силовиков - 14,6 тысячи полицейских и почти 3,3 тысячи нацгвардейцев.

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