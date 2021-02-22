На кордоні з Росією прикордонники провели навчальні стрільби

На військовому полігоні в Сумській області, яка межує з Росією, українські прикордонники провели навчальні стрільби. Під час цього заходу також було здійснено марш на бронетехніці.

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України , опублікувавши відповідні фото і відео.

Як сказано в повідомленні, бійці одного з підрозділів Сумського прикордонного загону вдосконалювали навички стрільби з групового і стрілецької зброї.

Фото: навчання (dpsu.gov.ua/ua)

У прес-службі ДПСУ зазначили, що прикордонники впоралися з поставленими завданнями і продемонстрували високий рівень майстерності.

Після завершення навчань колона бронетехніки повернулася в розпорядження військової частини.