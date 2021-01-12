В Україну не пропустили 400 осіб у 2021 році. Сто з них - потенційні нелегали

Фото: прикордонники (facebook.com DPSUkraine)

Прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб з початку року. З них сто людей - потенційні нелегальні мігранти.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Загалом від початку 2021 року прикордонному контролю піддано 400 тисяч осіб та понад 95 тисяч транспортних засобів", - вказано у повідомленні.

Також викрито три спроби використання громадянами підроблених документів, а ще 25 - намагалися пройти контроль за недійсними документами.

"Також охоронці кордону виявили 9 одиниць зброї, 47 боєприпасів, понад 1,5 кг психотропів, товари на понад 200 тис. гривень та 5 спеціально виготовлених тайників для їх переміщення", - інформує ДПСУ.

Нагадаємо, прикордонники повідомляли, що після новорічних і різдвяних українці масово виїжджають за кордон. На сьогодні виїзд громадян з України переважає над в'їздом, особливо до країн Європейського союзу.

Так, з 9 січня у пунктах пропуску на кордоні фіксується зростання пасажиро-транспортного потоку. На деяких пунктах в чергах накопичувалися до 300 легкових автомобілів.

Як писало РБК-Україна, з другої декади грудня українці масово поверталися на свята. Потік на кордоні зріс майже вдвічі.