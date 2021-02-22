UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На границе с Россией пограничники провели учебные стрельбы

Автор: РБК-Украина

На военном полигоне в Сумской области, которая граничит с Россией, украинские пограничники провели учебные стрельбы. Во время этого мероприятия также был совершен марш на бронетехнике.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, опубликовав соответствующие фото и видео.

Как сказано в сообщении, бойцы одного из подразделений Сумского пограничного отряда совершенствовали навыки стрельбы из группового и стрелкового оружия.

Фото: учения (dpsu.gov.ua/ua)

В пресс-службе ГПСУ отметили, что пограничники справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокий уровень мастерства.

После завершения учений колонна бронетехники вернулась в распоряжение воинской части.

Напомним, что украинские пограничники с начала 2021 года не допустили к пресечению границы 400 человек, сто из которых были потенциальными нелегальными мигрантами.

Также ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году запланировано проведение семи международных военных учений, для чего предусмотрено 38,6 миллиона гривен. Верховная Рада уже приняла закон, которым предоставляется согласие на проведение в стране учений с участием иностранных вооруженных сил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ученияпограничники
Читайте также
Рада допустила в Украину иностранных военных на обучение
Началась подготовка к учениям See Breeze. Они пройдут участием войск НАТО
Прогноз погоды