На границе с Россией пограничники провели учебные стрельбы

На военном полигоне в Сумской области, которая граничит с Россией, украинские пограничники провели учебные стрельбы. Во время этого мероприятия также был совершен марш на бронетехнике.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, опубликовав соответствующие фото и видео.

Как сказано в сообщении, бойцы одного из подразделений Сумского пограничного отряда совершенствовали навыки стрельбы из группового и стрелкового оружия. Фото: учения (dpsu.gov.ua/ua) В пресс-службе ГПСУ отметили, что пограничники справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокий уровень мастерства. После завершения учений колонна бронетехники вернулась в распоряжение воинской части.