ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На кордоні із Росією прикордонники проводитимуть перевірку на коронавірус, - Аваков

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 01:16
На кордоні із Росією прикордонники проводитимуть перевірку на коронавірус, - Аваков
Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Перевірку також проводитимуть у пунктах пропуску на Донбасі

У зв'язку із поширенням епідемії коронавірусу у світі ухвалено рішення про перевірку громадян на кордоні з Росією. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

Також, за його словами, перевірку проводитимуть прикордонники в пунктах перетину лінії розмежування на Донбасі в зоні ООС.

"Ми маємо протокол дій для прикордонників. Тепер ми контролюємо всі пункти пропуску переходу в зоні ООС і в Крим. Завтра ми пункти переходу з Російською Федерацією візьмемо під контроль", - заявив Аваков.

Нагадаємо, як зазначив заступник міністра охорони здоров'я України, у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Усі вони перебувають за межами України - четверо в Японії та одна українка в Італії.

Додамо, Рада національної безпеки і оборони презентувала головні правила запобігання захворювання коронавірусом. Перелік складається з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання інфекцією.

В усіх аеропортах України пасажирам проводять температурний скринінг, - Данілов Коронавірус в Європі: список країн
Новини України пограничникиКПВВКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся