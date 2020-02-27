В усіх аеропортах України пасажирам проводять температурний скринінг, - Данілов

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна / Віталій Носач)

Перевірку проводять усім пасажирам, незалежно від рейсу

Темпертурний скринінг на виявлення коронавірусу наразі проводиться у всіх аеропортах. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки (РНБО) Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

Данілов також додав, що перевірку проходять усі пасажири, незалежно від того, звідки прибув рейс.

"Усі кордони сьогодні є перекриті і на всіх кордонах сьогодні вимірюється температура; 42 пункти - всі аеропорти закриті. І не має значення звідки прилетів літак. Чи то з Польщі, чи то з Італії, чи то з Кіпру. Всі переходи, які на західному кордоні - в усіх з вчорашнього дня вимірюється температура", - заявив Данілов.

Нагадаємо, як зазначив заступник міністра охорони здоров'я України, у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Усі вони перебувають за межами України - четверо в Японії та одна українка в Італії.

Додамо, Рада національної безпеки і оборони презентувала головні правила запобігання захворювання коронавірусом. Перелік складається з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання інфекцією.