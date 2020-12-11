На кордоні з Росією контрабандисти потрапили в рів і спалили автомобіль

Фото: розлита ікра з автомобіля (dpsu.gov.ua)

На кордоні України і Росії в Харківській області контрабандисти з'їхали в рів. Вони перевозили червону і чорну ікру.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За даними прикордонників, автомобіль намагався нелегально проїхати через кордон на ділянці відділення прикордонної служби "Вовчанськ". Ця ділянка оснащена протиконтрабандим ровом, в який автомобіль і потрапив.

Під час огляду вже спаленого автомобіля в ньому були знайдені залишки червоної ікри, а також тара з-під чорної ікри. Людей в авто "УАЗ" або біля нього не було. Передбачається, що підпал влаштували самі контрабандисти, щоб приховати сліди незаконної діяльності.

Сліди руху мікроавтобуса говорять про те, що автомобіль їхав з Росії в Україну. Це підтвердили і в прикордонній службі РФ.

Раніше повідомлялося, що угорський політик намагався перевезти через прикордонний пункт "Берегсурани-Лужанка" 11 500 пачок цигарок без акцизних марок з позначкою "For Duty Free Only". Він пред'явив дипломатичний паспорт, але не мав дипломатичного номери на машині. Депутата спіймали і вилучили мікроавтобус Seat.

Також відомо, що через COVID-19 через Білорусь припинить виїзд громадян з країни через наземні пункти пропуску. Обмеження вступають в силу через 10 днів, з 17 грудня.