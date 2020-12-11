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Угорський політик попався на контрабанді в Україні, його виключили з партії

Будапешт, П'ятниця 11 грудня 2020 13:40
Угорський політик попався на контрабанді в Україні, його виключили з партії
Фото: угорський політик Жолт Легинь (MSZP)
Автор: РБК-Україна

Колишнього депутата парламенту Угорщини Жолта Легиня виключили з партії MSZP (Угорська соціалістична партія). Напередодні його спіймали на контрабанді цигарок на кордоні з Україною.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

Жолту Легиню 42 роки, він був депутатом парламенту від Угорської соціалістичної партії в 2006-2010 і 2010-2014 роках. Він є головою Нацради партії з питань етики і дисципліни.

"Українська влада сьогодні в Україні викрила Жолта Легиня на контрабанді сигарет. Жолт Легинь сьогодні ввечері пішов зі всіх своїх партійних посад і покинув MSZP. Ми ініціювали негайне скасування його дипломатичного паспорта", - йдеться у заяві партії, поширеній 10 грудня ввечері.

За повідомленням Держприкордонслужби України, угорський політик намагався перевезти через прикордонний пункт "Берегсурани-Лужанка" 11 500 пачок сигарет без акцизних марок з позначкою "For Duty Free Only". Він показав дипломатичний паспорт, але не мав дипломатичного номера на машині. Депутата спіймали та вилучили мікроавтобус Seat.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час засідання Ради Європейського союзу поскаржився на Україну. Скарги стосувалися проблем угорської національної меншини на Закарпатті.

РБК-Україна писало, що конфлікт почався з заборони на в'їзд в Україну декільком угорським високопосадовцям за агітацію на місцевих виборах у Закарпатській області. Після цього СБУ провела обшуки в іноземному благодійному фонді, а представникам угорської нацменшини почали надходити погрози.

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