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На кордоні з Польщею застрягли 500 авто

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 20:28
На кордоні з Польщею застрягли 500 авто
Ілюстративне фото (facebook.com/zahidnuy.kordon)

На кордоні зі Словаччиною застрягли на пункті пропуску "М. Березний" близько 20 автомобілів, а на КПП "Тиса" з Угорщиною - 60 автомобілів

За станом на вечір вівторка, 7 травня, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною застрягли понад 500 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що на кордоні з Польщею в чергах на пунктах пропуску застрягли до 500 автомобілів, зокрема:

  • "Устилуг" -100
  • "Рава-Руська" - 100
  • "Грушів" - 150
  • "Шегині" - 50
  • "Краковець" - 80

Крім того, на кордоні зі Словаччиною застрягли на пункті пропуску "М. Березний" близько 20 автомобілів, а на КПП "Тиса" з Угорщиною - 60 автомобілів. На кордоні з Румунією черг немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вранці 7 травня на КПП на кордоні з Польщею в чергах застрягли до 700 автомобілів.

Крім того, 6 травня на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області знову був ускладнений пропуск автомобілів з-за збою бази даних угорської сторони. Кілька днів тому на угорських пунктах пропуску сталася така ж ситуація.

Також помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян розповів, що на кордоні з Польщею пункти пропуску працюють на повну потужність, але незважаючи на це людям доводиться стояти в чергах по 5-6 годин. Він також припустив, що в Польщі повертаються українці, які приїжджали на великодні свята.

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