На кордоні з Польщею затримали торгівця людьми

Мешканець Волинської області намагався вивезти до Польщі двох українок

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Ягодин" (Волинська область) правоохоронці затримали торгівця людьми. Про це у Facebook повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Як повідомив речник Генпрокуратури, мешканець Волині планував вивезти до Польщі двох жінок для сексуальної експлуатації.

"В рамках кримінального провадження про торгівлю людьми в пункті пропуску "Ягодин" затримано волинянина при спробі вивезення на територію Республіки Польща двох громадянок України задля їх подальшої сексуальної експлуатації", - повідомив Лисенко.

Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці вирішують питання про оголошення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що мешканка Мукачево (Закарпатська область) домовилась про продаж свого сина для жебракування за 2,5 тис. доларів.

Загалом, за даними правоохоронних органів, Національна поліція України за шість місяців 2018 року виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.

Крім того, повідомлялося, що за даними UNICEF, майже третина (28%) жертв торгівлі людьми є неповнолітніми.