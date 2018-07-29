Майже третина жертв торгівлі людьми є неповнолітніми, - UNICEF

Найбільш уразливі у цих випадках африканські країни на південь від Сахари

У світі 28 відсотків жертв торгівлі людьми є неповнолітніми. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Дитячий фонд ООН (UNICEF).

За даними фонду, в африканських країнах на південь від Сахари кількість неповнолітніх серед жертв торговців людьми ще більша і складає майже 64 відсотки. У Центральній Америці та на островах басейну Карибського моря кількість дітей та підлітків серед жертв сягає 62 відсотків.

"Торгівля людьми це реальна загроза мільйонам дітей у всьому світі", - зазначила виконавча директорка UNICEF Генрієтта Фор. Вона зазначила, що найбільш вразливими є діти, які залишили свої домівки і залишилися без захисту дорослих.

Нагадаємо, 12 червня у Черкаській області правоохоронці запобігли продажу новонародженої дитини.

Крім цього, 4 липня у Херсонській області жінка намагалася продати свого тримісячного сина за 210 тисяч гривень. Вона написала розписку, що відмовляється від сина і в подальшому не пред’являтиме на нього ніяких прав.

На виручені кошти 26-річна жінка планувала придбати будинок. Її затримано, за продаж дитини їй може загрожувати до 15 років позбавлення волі.