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На кордоні з Польщею затримали кількох турецьких нелегалів

Автор: Артем Горовенко

Українські прикордонники затримали трьох турецьких нелегалів на кордоні з Польщею. Вони намагалися незаконно проникнути на територію Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що прикордонний наряд виявив, як у бік кордону рухається автомобіль "Вольво", група реагування наздогнала і зупинила його для перевірки. В автомобілі опинилися громадяни Туреччини. Вони прибули до України легально, але намагалися незаконно проникнути в Євросоюз.

Порушників доставили в прикордонний підрозділ.

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Государственная пограничная службаПольша