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На границе с Польшей задержали нескольких турецких нелегалов

Автор: Артем Горовенко

Украинские пограничники задержали троих турецких нелегалов на границе с Польшей. Они пытались незаконно проникнуть на территорию Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что пограничный наряд выявил, как в сторону границы движется автомобиль "Вольво", группа реагирования догнала и остановила его для проверки. В автомобиле оказались граждане Турции. Они прибыли в Украину легально, но пытались незаконно проникнуть в Евросоюз.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение.

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Государственная пограничная службаПольша