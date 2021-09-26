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На кордоні з Польщею затримали кількох турецьких нелегалів

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Неділя 26 вересня 2021 13:09
На кордоні з Польщею затримали кількох турецьких нелегалів Фото: затримані нелегали (dpsu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Українські прикордонники затримали трьох турецьких нелегалів на кордоні з Польщею. Вони намагалися незаконно проникнути на територію Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що прикордонний наряд виявив, як у бік кордону рухається автомобіль "Вольво", група реагування наздогнала і зупинила його для перевірки. В автомобілі опинилися громадяни Туреччини. Вони прибули до України легально, але намагалися незаконно проникнути в Євросоюз.

Порушників доставили в прикордонний підрозділ.

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