На кордоні з Польщею виявили пневматичні гвинтівки з патронами

До України намагалися провезти 25 пневматичних гвинтівок і 100 тис. патронів

Прикордонники на кордоні з Польщею в рейсовому автобусі виявили пневматичні гвинтівки з патронами. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що напередодні на пункт пропуску "Шегині" прибув рейсовий автобус "Перемишль-Львів". В ході перевірки транспортного засобу оглядова група із залученням службової собаки виявила у багажному відділенні 25 пневматичних гвинтівок калібру 4,5 мм і 400 пачок з патронами загальною кількістю 100 000.

"Незадекларовану зброю і боєприпаси вилучено у встановленому порядку та передано компетентним державним органам. Триває з'ясування обставин правопорушення та оцінка знайдених речей", - йдеться в повідомленні.

Фото: вилучені на кордоні патрони (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області через контрабанду та мігрантів керівництво прикордонної служби посилило охорону кордону. Зазначимо, згідно з даними Державної прикордонної служби, кількість нелегальних мігрантів в Україні зросла на 22% в першій половині 2018 року.