На кордоні з Польщею прикордонники вилучили партію медпрепаратів

Фото: вилучені медпрепарати

Загальна вартість медпрепаратів склала 250 тис. гривень

У суботу, 27 жовтня, прикордонники на пункті пропуску "Ягодин-авто" знайшли та вилучили партію медичних препаратів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, під час огляду автобусу "Варшава - Луцьк" правоохоронці знайшли сховані 368 упаковок медичних препаратів різних видів.

"Медикаменти не були задекларовані, а їх попередня вартість сягає 250 тисяч гривень", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що вилучені медикаменти прикордонники встановленим порядком передали компетентним органам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області 20 жовтня правоохоронці зі складу Об'єднаних сил вилучили партію контрафактних цигарок на суму майже 300 тис. гривень. Правоохоронцями було виявлено підакцизний товар - 15 ящиків з 7,5 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів відомих брендів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій області правоохоронці зі складу Об’єднаних сил викрили базу зберігання контрафактних цигарокна понад 3 мільйони гривень.