На кордоні з Польщею в чергах застрягли сотні автомобілів

На кордоні з Польщею утворилися значні черги з української сторони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника голови Держприкордонслужби Олега Слободяна в ефірі "112 Україна".

За його словами, на кордоні з Польщею пункти пропуску працюють на повну потужність, але незважаючи на це людям доводиться стояти в чергах по 5-6 годин.

"Зараз на виїзд в основних пунктах пропуску знаходяться більше двох, а то й три сотні автомобілів", - зазначив Слободян.

Він також припустив, що до Польщі повертаються українці, які приїжджали на великодні свята.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області знову ускладнено пропуск українських автомобілів. Зокрема, угорські прикордонники повідомили про збій бази даних на їх КПП. Кілька днів назад на угорських КПП сталася така ж ситуація.

У квітні Кабінет міністрів України погодив відкриття ще одного пункту пропуску на кордоні з Румунією. Мова йде про відкриття міжнародного пункту "Орлівка" для поромного, пасажирського і вантажного сполучення між населеними пунктами Орлівка (Україна) та Ісакча (Румунія).