На кордоні з Польщею в чергах застрягли понад 400 авто

На кордоні України з Польщею в чергах застрягли понад 400 авто. Найбільші черги на пунктах пропуску "Шегині"та " Краковець".

Про це в Facebook повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що станом на 12:00 в чергах на кордоні з Польщею скупчилися понад 400 автомобілів. Зокрема, на пункті пропуску "Ягодин" - 50, "Грушів" - 30, "Шегині" - 200, "Краковець" - 150.

На інших пунктах пропуску на західному кордоні України черг немає.