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На кордоні з Польщею в чергах застрягли понад 400 авто

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 14:14
На кордоні з Польщею в чергах застрягли понад 400 авто Фото: на західному кордоні великі черги (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

На кордоні України з Польщею в чергах застрягли понад 400 авто. Найбільші черги на пунктах пропуску "Шегині"та " Краковець".

Про це в Facebook повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що станом на 12:00 в чергах на кордоні з Польщею скупчилися понад 400 автомобілів. Зокрема, на пункті пропуску "Ягодин" - 50, "Грушів" - 30, "Шегині" - 200, "Краковець" - 150.

На інших пунктах пропуску на західному кордоні України черг немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України затвердив план облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки. На 35 пунктів на кордоні витратять 9,8 млрд гривень. У 2021 році на виконання цього плану планується використовувати 613 млн гривень, частина з яких - це кошти кредиту Польщі.

План передбачає реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення 25 діючих пунктів пропуску, будівництво 5 пунктів пропуску, які вже десятиліття працюють за тимчасовою схемою, а також будівництво 5 нових пунктів пропуску на західному кордоні.

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