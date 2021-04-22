На границе с Польшей в очередях застряли более 400 авто

На границе Украины с Польшей в очередях застряли более 400 авто. Самые большие очереди на пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец".

Об этом в Facebook сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы.

Сообщается, что по состоянию на 12:00 в очередях на границе с Польшей скопились более 400 автомобилей. В частности, на пункте пропуска "Ягодин" - 50, "Грушев" - 30, "Шегини" - 200, "Краковец" - 150.

На других пунктах пропуска на западной границе Украины очередей нет.