На реконструкцію пропускних пунктів на кордоні витратять маже 10 млрд гривень

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки. На 35 пунктів на кордоні витратять 9,8 млрд гривень.

Розпорядження було ухвалено під час засідання уряду 24 березня, яке транслювалося на Youtube .

Документом виділено 35 пріоритетних пунктів пропуску, де протягом 2021 - 2023 років заплановано технічне переоснащення, у тому числі влаштування існуючої системи стаціонарного типу для огляду вантажного та легкового автотранспорту, а також побудови системи відеоконтролю та зважування.

Прогнозний обсяг необхідного фінансування облаштування пріоритетних пунктів пропуску становить 9,8 млрд грн, у тому числі 4,5 млрд грн - на заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту пунктів пропуску, 5,3 млрд грн - на технічне переоснащення пунктів пропуску, а саме встановлення систем відеоконтролю, зважування, сканування тощо.

У 2021 році на виконання передбаченого плану заходів планується використати 613 млн грн, частина з яких - це кошти кредиту Республіки Польща.

План заходів передбачає реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення 25 діючих пунктів пропуску, будівництво 5 пунктів пропуску, які вже десятиліття працюють за тимчасовою схемою, а також будівництво 5 нових пунктів пропуску на західному кордоні відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань.

Як зазначається в пояснювальній записці до розпорядження, на сьогодні на міжнародному кордоні функціонує 74 міжнародні та міждержавні пункти пропуску для автомобільного сполучення. 3 них повністю необлаштованими (непобудованими) залишаються 33. Ще близько 20 пунктів пропуску, які побудовані ще за радянських часів, потребують суттєвої реконструкції як такі, що застаріли й не відповідають сучасним вимогам.