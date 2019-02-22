На кордоні між Венесуелою і Бразилією відбулися сутички, є загиблі

У результаті сутички солдатів із цивільними загинули 2 людини, 22 поранені

В Венесуэле в штате Боливар на границе с Бразилией произошли столкновения между венесуэльскими солдатами и представителями коренного населения, в результате которых погибли двое гражданских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Nacional.

Кроме того, по информации издания, по меньшей мере 22 человека получили ранения.

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Америко де Грациа сообщил, что группа индейцев народности пемон захватила и удерживает генерала Национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю, "который командовал нападением".

Другие источники сообщают, что утром 22 февраля венесуэльские солдаты окружили пограничный пункт в селе Кумаракапай, а сторонники оппозиции перекрыли дорогу военной автоколонне, протестуя против закрытия границы. Солдаты начали стрелять, в результате чего один человек погиб, несколько получили ранения.

Напомним, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо распорядился открыть границу с Бразилией и в полном объеме сохранить дипломатические отношения с нидерландскими Антильскими островами - Арубой, Бонайре и Кюрасао.

В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне заявил о закрытии границы с Бразилией.