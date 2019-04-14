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На границе с Крымом задержали бывшего бойца батальона Гиви

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 22:00
На границе с Крымом задержали бывшего бойца батальона Гиви
Иллюстративное фото (facebook.com/tgorlovka)

Боевика задержали в КПВВ "Чонгар"

На границе с временно оккупированным РФ Крымом пограничники задержали боевика незаконного вооруженного формирования "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу регионального управления ГПСУ в Facebook.

Как сообщается, в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничники разоблачили личность, которая проходила службу в вооруженном формировании под руководством ликвидированного боевика Михаила Толстых (Гиви).

"...В 2014 году в течение двух месяцев он (задержанный - ред.) работал в Луганской области водителем одного из "комендантов"...В дальнейшем, по приглашению знакомого, задержанный вступил в штурмовой батальон "Сомали" под руководством тогда еще живого Гиви", - рассказали в ведомстве.

На границе с Крымом задержали бывшего бойца батальона Гиви

Отмечается, что задержанный занимался подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах в "ДНР" и "ЛНР". Однако разочаровавшись в службе боевик уволился и нашел работу в городе Алчевск. Позже отправился в Москву, а затем через оккупированный Крым пытался попасть на территорию подконтрольную Украине.

"Задержанному в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 258-3 УКУ", - добавили пограничники.

 

Напомним, ранее пограничники из состава Объединенных сил в пункте пропуска "Майорское" задержали женщину, которая в ноябре 2018 года помогала в организации "выборов" главаря "Донецкой народной республики".

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