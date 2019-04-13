На Донбасі затримали організаторку "виборів" ватажка "ДНР"

Ілюстративне фото (facebook.com/tgorlovka)

Жінка керувала діяльністю окупаційної виборчої дільниці

У суботу, 13 квітня, прикордонники зі складу Об'єднаних сил в пункті пропуску "Майорське" затримали жінку, яка в листопаді 2018 року допомагала в організації "виборів" ватажка "Донецької народної республіки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як повідомляється, мешканку міста Єнакієве, яка в 2018 році стала секретарем територіальної виборчої дільниці під час проведення "виборів", затримали в КПВВ "Майорське" при спробі потрапити на підконтрольну українській владі територію.

"(Затримана, - ред.) керувала діяльністю виборчої комісії, чим сприяла організації та проведенню незаконних виборів на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники затримали пособницю окупантів #ООС #Операція_ОС_ДПСУ Діючи у складі Об’єднаних сил, оперативні підрозділи Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України здійснюють системні заходи по виявленню та затриманню осіб, причетних до діяльності збройних формувань Російської Федерації та функціонування окупаційних адміністрацій РФ на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Днями прикордонники отримали оперативну інформацію про можливий перетин лінії розмежування особою, що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». В ході реалізації даної інформації в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське», при спробі потрапити на тимчасово окуповану частину Донеччини, прикордонним нарядом було затримано громадянку України. Жінка 1959 року народження, мешканка міста Єнакієве, в листопаді 2018 року прийняла пропозицію представників окупаційної адміністрації РФ стати секретарем територіальної виборчої дільниці під час проведення так званих виборів голови ДНР. Керувала діяльністю виборчої комісії, чим сприяла організації та проведенню незаконних виборів на тимчасово окупованій території. Громадянку передано співробітникам СБУ. Затриманій оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Відомості по справі внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Рухаємось далі! Разом переможемо! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 13 квітня 2019 р.

Зазначається, що жінка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Наразі затримана передана співробітникам Служби безпеки України.

"Затриманій оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше Кремінський районний суд Луганської області засудив бойовика російсько-окупаційних військ, мешканця міста Голубівка до 8 років позбавлення волі. У лютому 2019 року осуджений бойовик був затриманий під час бою українськими бійцями сил спеціального призначення на лінії зіткнення з окупованими територіями.