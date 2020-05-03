На кордоні КНДР і Південної Кореї відбулася стрілянина

Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

Перестрілку спровокували з боку КНДР

На кордоні між КНДР і Південною Кореєю в неділю вранці сталася перестрілка поблизу поста охорони, на наступний день після появи північнокорейського лідера Кім Чен Ина, якого не бачили на публіці три тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

7:41 ранку за місцевим часом з Північної Кореї було зроблено кілька пострілів у напрямку сторожового поста в Південній Кореї, який межує з Північчю.

Південна Корея відповіла двома пострілами в напрямку Північної Кореї. За попередніми даними ніхто не постраждав.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на появу Кім Чен Ина, заявивши, що радий бачити, що він повернувся в доброму здоров'ї.

Нагадаємо, вчора вночі стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з'явився на публіці. Це перший публічний виступ глави КНДР за останні 20 днів. Кім Чен Ин прийняв участь у завершенні будівництва заводу з виробництва добрив в Пхеньяні.

Чутки про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилися після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда 15 квітня. Його бачили за чотири дні до цього на засіданні політбюро.

У той же час радник президента Південної Кореї Мун Чжон Ин стверджував, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин живий і здоровий.