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Трамп відреагував на появу Кім Чен Ина

Новини » Політика     03.05.2020 - 03:52
Трамп відреагував на появу Кім Чен Ина
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (whitehouse.gov)

Він заявив, що радий бачити лідера КНДР здоровим

Президент США Дональд Трамп відреагував на появу північнокорейського лідера Кім Чен Ина після трьох тижнів відсутності на публіці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Він прокоментував свіжі фото Кім Чен Ина з церемонії відкриття заводу, зазначивши, що радий бачити його здоровим.

"Я, наприклад, радий бачити, що він повернувся і в доброму здоров'ї", - написав американський президент.

Нагадаємо, вчора вночі стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з'явився на публіці. Це перший публічний виступ глави КНДР за останні 20 днів. Кім Чен Ин прийняв участь у завершенні будівництва заводу з виробництва добрив в Пхеньяні.

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції на серці, яку нещодавно переніс.

Чутки про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилися після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда 15 квітня. Його бачили за чотири дні до цього на засіданні політбюро.

28 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у нього з'явилася інформація щодо стану здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Трамп додав, що сподівається, що у глави КНДР все гаразд, проте розкривати більше інформації американський президент не став.

З'явилося відео першого публічного виходу Кім Чен Ина після чуток про смерть З'явилися фото першого за 20 днів публічного виходу Кім Чен Ина
Новини України Кім Чен ИнДональд Трамп
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