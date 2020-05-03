На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба

Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

Перестрелку спровоцировали со стороны КНДР

На границе между КНДР и Южной Кореей утром в воскресенье произошла перестрелка вблизи поста охраны, на следующий день после появления севернокорейского лидера Ким Чен Ына, которого не видели на публике три недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В 7:41 утра по местному времени из Северной Кореи было произведено несколько выстрелов в направлении сторожевого поста в Южной Корее, который граничит с Севером.

Южная Корея ответила двумя выстрелами в направлении Северной Кореи. По предварительным данным никто не пострадал.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына, заявив, что рад видеть, что он вернулся в добром здравии.

Напомним, вчера ночью стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике. Это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней. Ким Чен Ын принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений в Пхеньяне.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро.

В то же время советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ын утверждал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жив и здоров.