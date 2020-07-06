В МЗС роз'яснили умови транзитного проїзду через Угорщину в країни ЄС

Українцям рекомендують отримати дозвіл від поліції Угорщини
Для транзитного перетину території Угорщини автотранспортом українцям не потрібно отримувати індивідуальний дозвіл від угорської поліції. Однак, українська сторона рекомендує все ж отримати цей дозвіл.
Про це повідомляє посольство України в Угорщині.
Українці не потребують індивідуального дозволу на транзит за умови, що вони:
Крім того, дозволу на транзитний проїзд не потребують українці, які прямують до держави ЄС, яка дозволяє громадянам України в’їзд на свою територію. У таких випадках на кордоні необхідно показати:
В усіх інших випадках українцям необхідно отримати спеціальний дозвіл від угорської поліції, заповнивши електронну заявку. Для транзиту можна використати лише пункти пропуску "Тиса" та "Лужанка".
Нагадаємо, що необхідно знати перед поїздкою до країн ЄС під час пандемії коронавірусу, розповіли в українському МЗС.
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Автор: Дмитро Левицький