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В МЗС роз'яснили умови транзитного проїзду через Угорщину в країни ЄС

Новини » Суспільство     06.07.2020 - 21:23
В МЗС роз'яснили умови транзитного проїзду через Угорщину в країни ЄС
Фото: паспортний контроль (facebook.com/DPSUkraine)

Українцям рекомендують отримати дозвіл від поліції Угорщини

Для транзитного перетину території Угорщини автотранспортом українцям не потрібно отримувати індивідуальний дозвіл від угорської поліції. Однак, українська сторона рекомендує все ж отримати цей дозвіл.

Про це повідомляє посольство України в Угорщині.

Українці не потребують індивідуального дозволу на транзит за умови, що вони:

  • мають документ про постійне місце проживання, дозвіл на перебування, посвідку на проживання, візу на тривале працевлаштування або інший документ, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення;
  • мають біометричний паспорт чи візу;
  • дають згоду пройти перевірку на коронавірус та не мають ознак інфекції.

Крім того, дозволу на транзитний проїзд не потребують українці, які прямують до держави ЄС, яка дозволяє громадянам України в’їзд на свою територію. У таких випадках на кордоні необхідно показати:

  • біометричний паспорт або візу;
  • медичну страховку, яка діє на території Європи;
  • фінансове забезпечення (готівка, банківська виписка тощо);
  • документ, що підтверджує намір відвідати країну призначення.

В усіх інших випадках українцям необхідно отримати спеціальний дозвіл від угорської поліції, заповнивши електронну заявку. Для транзиту можна використати лише пункти пропуску "Тиса" та "Лужанка".

Нагадаємо, що необхідно знати перед поїздкою до країн ЄС під час пандемії коронавірусу, розповіли в українському МЗС.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ЕвросоюзМЗСУгорщинатранзит
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