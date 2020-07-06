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На кордоні з Польщею відкрили ще один пункт пропуску

Новини » Суспільство     06.07.2020 - 10:34
На кордоні з Польщею відкрили ще один пункт пропуску
Фото: пункт пропуску (dpsu.gov.ua)

Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску одразу, як це стало можливим з польського боку

Сьогодні о 1 годині ночі на кордоні з Польщею для автотранспорту відкрили пункт пропуску "Грушів-Будомєж". Його перетнули вже 74 особи.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, українська сторона відновила роботу цього пункту пропуску одразу, як це стало можливим з польського боку.

Однак на кордоні з Польщею поки не здійснюється пропуск у пунктах "Смільниця", "Угринів", "Устилуг". Держприкордонслужба відновить їхню роботу одразу, як з польського боку запрацюють пропускні пункти "Кросценко", "Долгобичув" та "Зосін".

Зазначається, відновлені на цей момент пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС дають змогу забезпечувати ритмічний пропуск наявного пасажиро-транспортного потоку. А українська сторона готова поновлювати міжнародний рух у тих пунктах пропуску, де це готова зробити суміжна сторона.

Нагадаємо, 3 липня на кордоні з Польщею відновив роботу автомобільний пункт пропуску "Будомєж-Грушів".

Також раніше повідомлялось, що з 1 липня Польща відновила регулярне авіасполучення з Україною.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Польшапункт пропуска
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