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На кордонах майже зникли черги через зменшення числа "євроблях"

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 12:24
На кордонах майже зникли черги через зменшення числа "євроблях"
Фото: Петро Цигикал (mvs.gov.ua)

За словами Цигикала, зараз на кордоні є лише "невеличкі черги"

На кордонах майже зникли черги через зменшення "євроблях" - автівок на іноземній реєстрації. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, передає прес-служба ДПС.

За його словами, у межах компетенції відомство виконує режим у пунктах пропуску, тобто вживаються заходи з дотримання порядку і недопущення їх блокування.

Відповідаючи на питання як часто після зміни законодавства "євробляхи" намагаються перетнути кордон, Цигикал пояснив, що раніше це було часто до того часу, поки діяли строки на розмитнення.

"Сьогодні це поодинокі випадки, де, як кажуть - пройдуть чи не пройдуть… Але поки такого не виходить у них, і ми приймаємо відповідні рішення, і направляємо їх до митних підрозділів і заставляємо їх діяти в межах діючого законодавства", - підкреслив глава ДПС.

Він зазначив, що черги на кордонах практично зникли.

"Ті люди, які жили в прикордонних районах, вони постійно повинні були раз у п’ять діб виїжджати і заїжджати. І тим самим створювали величезну кількість", - сказав Цигикал і додав, що це стосується саме автівок на іноземній реєстрації.

"Сьогодні є невеличкі черги - це вантажні автомобілі і туристи, і так далі", - додав глава Держприкордонслужби.

Нагадаємо, під час пільгового періоду по розмитненню "евроблях" з 25 листопада 2018 року по 22 лютого 2019 року митниці ДФС оформили 218 тис. транспортних засобів і отримали 13,6 млрд грн платежів.

Як писало РБК-Україна, 16 березня у Закарпатській області чоловік на "євроблясі" прорвав кордон після того, як йому повторно відмовили в можливості ввезення автомобіля.

Додамо, в кінці лютого співробітники Служби безпеки України викрили працівника митного поста "Столичний" Київської міської митниці ДФС України та його посередника на систематичному вимаганні хабарів з власників "євроблях".

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