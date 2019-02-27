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Працівника митниці арештували за вимагання хабарів з власників "євроблях"

Новини » Надзвичайні події    27.02.2019 - 15:10
Працівника митниці арештували за вимагання хабарів з власників "євроблях"
Фото: затримання митника (ssu.gov.ua)

Підозрювані вимагали у власників по 200 доларів з кожного авто понад суму офіційних платежів

Співробітники Служби безпеки України викрили працівника митного посту "Столичний" Київської міської митниці ДФС України та його посередника на систематичному вимаганні хабарів з власників "євроблях". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Оперативники встановили, що начальник зміни відділу митного оформлення та брокер організували механізм вимагання хабарів з власників автомобілів на іноземній реєстрації.

 Фото: вилучені кошти

"За пришвидшене митне оформлення, наприкінці завершення пільгового періоду розмитнення, зловмисники вимагали у власників по 200 доларів США з кожного автомобіля понад суму офіційних платежів", - сказано у повідомленні.

Так, підозрюваних затримали під час отримання чергового хабара у розмірі 600 доларів США. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в бюджет України надійшло 13,6 млрд гривень через механізми пільгового розмитнення, повідомив глава держави Петро Порошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 лютого був останній день, коли можна було розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією ("євробляхи") за пільговою ставкою 0,5 акцизного збору. Відповідно до закону, з 23 лютого набуває чинності загальний режим розмитнення таких автомобілів за повною ставкою акцизного податку.

Додамо, у ДФС повідомили, що з початку дії законів про розмитнення "євроблях" (автомобілів з іноземною реєстрацією) за пільговою ставкою 0,5 акцизного збору митницями оформлено понад 218 тис. транспортних засобів.

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Новини України Служба безпеки УкраїниДФСвзяткаевробляхи
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