ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На границах почти исчезли очереди из-за уменьшения числа "евроблях"

Новости » Общество    27.03.2019 - 12:24
На границах почти исчезли очереди из-за уменьшения числа "евроблях"
Фото: Петр Цигикал (mvs.gov.ua)

По словам Цигикала, сейчас на границе есть лишь "небольшие очереди"

На границах почти исчезли очереди за уменьшения "евроблях" - автомобилей на иностранной регистрации. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает пресс-служба ГПС.

По его словам, в рамках компетенции ведомство выполняет режим в пунктах пропуска, то есть принимаются меры по соблюдению порядка и недопущению их блокировки.

Отвечая на вопрос, как часто после изменения законодательства "евробляхи" пытаются пересечь границу, Цигикал объяснил, что раньше это было часто до тех пор, пока действовали сроки на растаможку.

"Сегодня это единичные случаи, где, как говорят - пройдут ли не пройдут... Но пока такого не получается у них, и мы принимаем соответствующие решения, и направляем их в таможенные подразделения и заставляем их действовать в рамках действующего законодательства", - подчеркнул глава ГПС.

Он отметил, что очереди на границах практически исчезли.

"Те люди, которые жили в приграничных районах, они постоянно должны были раз в пять суток выезжать и заезжать. И тем самым создавали огромное количество", - сказал Цигикал и добавил, что это касается именно автомобилей на иностранной регистрации.

"Сегодня есть небольшие очереди - это грузовые автомобили и туристы, и так далее", - добавил глава Госпогранслужбы.

Напомним, во время льготного периода по растаможке "евроблях" с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года таможни ГФС оформили 218 тыс. транспортных средств и получили 13,6 млрд грн платежей.

Как писало РБК-Украина, 16 марта в Закарпатской области мужчина на "евробляхе" прорвал границу после того, как ему повторно отказали в возможности ввоза автомобиля.

Добавим, в конце февраля сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работника таможенного поста "Столичный" Киевской городской таможни ГФС Украины и его посредника на систематическом вымогательстве взяток с владельцев "евроблях".

В Закарпатской области мужчина на "евробляхе" прорвал границу ГФС подвела итоги льготного растаможивания "евроблях"
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины границаПетр Цигикалевробляхи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь