На границах почти исчезли очереди из-за уменьшения числа "евроблях"

Фото: Петр Цигикал (mvs.gov.ua)

По словам Цигикала, сейчас на границе есть лишь "небольшие очереди"

На границах почти исчезли очереди за уменьшения "евроблях" - автомобилей на иностранной регистрации. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает пресс-служба ГПС.

По его словам, в рамках компетенции ведомство выполняет режим в пунктах пропуска, то есть принимаются меры по соблюдению порядка и недопущению их блокировки.

Отвечая на вопрос, как часто после изменения законодательства "евробляхи" пытаются пересечь границу, Цигикал объяснил, что раньше это было часто до тех пор, пока действовали сроки на растаможку.

"Сегодня это единичные случаи, где, как говорят - пройдут ли не пройдут... Но пока такого не получается у них, и мы принимаем соответствующие решения, и направляем их в таможенные подразделения и заставляем их действовать в рамках действующего законодательства", - подчеркнул глава ГПС.

Он отметил, что очереди на границах практически исчезли.

"Те люди, которые жили в приграничных районах, они постоянно должны были раз в пять суток выезжать и заезжать. И тем самым создавали огромное количество", - сказал Цигикал и добавил, что это касается именно автомобилей на иностранной регистрации.

"Сегодня есть небольшие очереди - это грузовые автомобили и туристы, и так далее", - добавил глава Госпогранслужбы.

Напомним, во время льготного периода по растаможке "евроблях" с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года таможни ГФС оформили 218 тыс. транспортных средств и получили 13,6 млрд грн платежей.

Как писало РБК-Украина, 16 марта в Закарпатской области мужчина на "евробляхе" прорвал границу после того, как ему повторно отказали в возможности ввоза автомобиля.

Добавим, в конце февраля сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работника таможенного поста "Столичный" Киевской городской таможни ГФС Украины и его посредника на систематическом вымогательстве взяток с владельцев "евроблях".