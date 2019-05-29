ru
ua

Біля кордонів Латвії помітили розвідувальний корабель РФ


Корабль помітили сьогодні вдень

У винятковій економічній зоні Латвії зафіксували появу російського військового корабля - мінного тральщика класу "Александрит" Збройних сил Росії.  Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЗС Латвії.

Корабль помітили сьогодні вдень на відстані 6,5 морських миль від державного кордону.

"29 травня у винятковій економічній зоні Латвії на відстані 6,5 морських миль від державного кордону був зафіксований мінний тральщик класу "Александрит" Збройних сил Росії", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що 12 березня влада Латвії заявила, що три російських військових літаки у вівторок були помічені поблизу їх кордону. 

Президент Латвії Раймондс Вейонис заявляв, що Європі слід бути єдиною і пильною через агресивну політику Росії, яку вона демонструє з 2014 року для "досягнення геополітичних цілей".

Додамо, що в грудні 2018 року біля латвійської кордону збройні сили Латвії зафіксували розвідувальний корабель РФ. У той же день патрульні літаки НАТО зафіксували російський розвідувальний літак біля Литви.

Зеленський наполягає на вибори за відкритими списками Євросоюз не змінить позицію щодо Brexit після відставки Мей
Читати всі новини