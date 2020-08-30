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Після вибуху в Бейруті половині ліванців загрожує голод, - ООН

Ліван , Неділя 30 серпня 2020 15:51
Після вибуху в Бейруті половині ліванців загрожує голод, - ООН
Фото: вибух у Бейруті (twitter.com/oliviermouss)
Автор: Максим Зайченко

Більша частина населення Лівану ризикує зіткнутися з продовольчою кризою після вибуху в порту Бейрута. Інцидент посилив багато бід країни.

Про це повідомили в Економічній та соціальній комісії ООН для Західної Азії (ЕСКЗА).

"Більша частина населення країни ризикує втратити доступ до основних продуктів харчування до кінця року. Необхідно вжити негайних заходів для запобігання продовольчої кризи", - сказала виконавчий секретар ЕСКЗА Ролу Дашті.

В ЕСКЗА пояснюють, що порт Бейрута, значна частина якого була зруйнована вибухами, - основний пункт, через який Ліван проводив імпорт продовольства. Тому в комісії закликають терміново відновити зерносховища в порту.

Зазначимо, Ліван переживав економічні потрясіння ще до масштабного вибуху 4 серпня в порту Бейрута, в результаті якого загинули 188 осіб і ще тисячі були поранені, а частина столиці була зруйнована. До цього країна оголосила дефолт по боргах перед іноземними кредиторами.

Нагадаємо, раніше Україна направила до Лівану близько п'яти тонн гуманітарної допомоги у зв'язку з вибухом, який стався 4 серпня в порту Бейрута.

Також влада Лівану заявляла, що в країні немає достатньо коштів для відновлення після вибуху в Бейруті.

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