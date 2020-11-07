ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ще 16 країнам загрожує голод населення, - ООН

Женева, Субота 07 листопада 2020 14:51
Ще 16 країнам загрожує голод населення, - ООН
Фото: чоловік з хлібом у руках (realtribune.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Критична ситуація з голодом населення фіксується в Буркіна-Фасо, Нігерії, Південному Судані та Ємені. У цих країнах також відбуваються збройні конфлікти, що погіршує ситуацію.

Про це повідомило Anadolu з посиланням на звіт міжнародної організації продовольства FAO, що входить в структуру ООН.

Ще 16 країн перебувають у групі високого ризику зростання гострого голоду. Це Венесуела, Гаїті, Афганістан, Сирія, Ліван, Судан, Ефіопія, Сомалі, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Малі, Нігер, Камерун, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Зімбабве.

"Ми знаходимося на катастрофічному повороті. І знову ми стикаємося з ризиком голоду одночасно в чотирьох різних частинах світу. Коли ми оголошуємо про голод - це означає, що вже втрачено багато життів. Якщо ми почекаємо, щоб дізнатися це, напевно, люди будуть вже мертві", - заявила директор FAO з надзвичайних ситуацій Маргарита ван дер Вельде.

Нагадаємо, в ООН говорили, що більше половини населення Лівану ризикує зіткнутися з продовольчою кризою після вибуху в порту Бейрута.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі голод

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся