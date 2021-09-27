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Білорусь дає наркотики нелегальним мігрантам, - МВС Польщі

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Понеділок 27 вересня 2021 18:39
Білорусь дає наркотики нелегальним мігрантам, - МВС Польщі Фото: Білорусь дає наркотики нелегальним мігрантам (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський заявив, що білоруські прикордонники дають наркотики мігрантам. Влада країни все частіше отримують інформацію про те, що білоруські прикордонники дають мігрантам наркотики, в тому числі психотропні, під виглядом таблеток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wprost.

За його словами, литовські прикордонники 22 липня затримали групу з 15 осіб, громадян Іраку і Росії, серед яких були двоє дітей у віці 6 років і 1,5 року.

Після затримання батьки повідомили, що не можуть розбудити дітей і попросили про допомогу. За їх словами, один з білоруських прикордонників, який супроводжував сім'ю до кордону, дав для дітей дві таблетки, щоб вони не плакали. Дітей доставили в лікувальний заклад, де в їх організмі виявили метадон.

За словами глави МВС Польщі, якби не швидке втручання литовських служб, діти б загинули.

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