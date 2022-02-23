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Гранатомети і каски: Польща надіслала Україні військову допомогу

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Київ, Середа 23 лютого 2022 22:35
Гранатомети і каски: Польща надіслала Україні військову допомогу Фото: в Україну прибула військова допомога з Польщі (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Польща передала Україні військову допомогу 23 лютого. До країни прибули каски та гранатомети для військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Рєзнікова в Twitter.

"Каски і гранатомети сьогодні прибули в Україну з Польщі", - написав Резніков.

Він додав, що допомога в обороні ЗСУ. Міністр подякував польським партнерам за підтримку, включаючи главу Міноборони Польщі Маріуша Блащака.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого в Україну прибув літак з військовою допомогою від уряду Латвії.

Зазначимо, раніше США передали Україні партію протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

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Збройні сили України Олексій Резніков Польша
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