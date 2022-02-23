Боєприпаси і Stinger. В Україну прибув літак з військовою допомогою від Латвії
У середу ввечері, 23 лютого, в Україну прибув літак з військовою допомогою від уряду Латвії. На борту літака знаходяться боєприпаси і зенітно-ракетні комплекси Stinger.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Рєзнікова в Twitter.
"Птахи з Латвії приземлилися! Боєприпаси для оборони та інші важливі речі. І найвагоміший подарунок-Stingers! Спасибі вам, наші близькі друзі і партнери! Весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення оборони України", - написав міністр.
The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things . And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022
The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати передали Україні партію Джавелінів.
Крім того, раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна готується до передачі Україні партії зенітно-ракетних комплексів Stinger.
Додамо, що в Україну також прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великобританії. Зокрема, в цій партії західні партнери надали бронежилети і каски для військових.