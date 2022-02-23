Боєприпаси і Stinger. В Україну прибув літак з військовою допомогою від Латвії

Фото: в Україну прибув літак з військовою допомогою від Латвії (twitter.com/oleksiireznikov)

У середу ввечері, 23 лютого, в Україну прибув літак з військовою допомогою від уряду Латвії. На борту літака знаходяться боєприпаси і зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Рєзнікова в Twitter.