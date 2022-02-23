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Гранатометы и каски: Польша прислала Украине военную помощь

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Киев, Среда 23 февраля 2022 22:35
Гранатометы и каски: Польша прислала Украине военную помощь Фото: в Украину прибыла военная помощь из Польши (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Польша передала Украине военную помощь 23 февраля. В страну прибыли каски и гранатометы для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

"Каски и гранатометы сегодня прибыли в Украину из Польши", - написал Резников.

Он добавил, что помощь в обороне ВСУ. Министр поблагодарил польских партнеров за поддержку, включая главу Минобороны Польши Мариуша Блащака.

Напомним, вечером 23 февраля в Украину прибыл самолет с военной помощью от правительства Латвии.

Отметим, ранее США передали Украине партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

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Вооруженные силы Украины Алексей Резников Польша
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