ru
ua

Гранатомет, карабін та пістолети: у мешканця Дніпра знайшли арсенал

Новини » Надзвичайні події   

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі

В ході обшуку в мешканця Дніпра правоохоронці знайшли арсенал зброї та боєприпасів. Зброю вилучили та направили на проведення експертиз.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпра.

Правоохоронці вилучили тубус від гранатомету "РПГ-26", нарізний карабін з оптичним прицілом, гладкоствольну двоствольну рушницю, а також:

  • оптичний приціл;
  • 6 шомполів та 3 приклади;
  • 20 пістолетних магазинів;
  • 3 пістолетні стволи;
  • обріз калібром 12 мм;
  • пневматичну рушницю;
  • гладкоствольну двоствольну рушницю з ознаками заміни складових частин;
  • пластикову коробку з дробом та 129 патронів різного калібру.

За зберігання арсеналу чоловіку загрожує від трьох до семи років за ґратами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше поблизу лінії розмежування на Донбасі виявили зброю та боєприпаси проросійських бойовиків.

Ще один арсенал бойовиків виявили у Луганській області на території одного з населених пунктів.

Автор: Дмитро Левицький

► Клієнти "Волиньгаз Збуту" на 70% частіше почали використовувати чат-бот у Viber ► Шкарлета можуть призначити т.в.о. міністра освіти
Читати всі новини