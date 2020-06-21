Гранатомет, карабін та пістолети: у мешканця Дніпра знайшли арсенал

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі
В ході обшуку в мешканця Дніпра правоохоронці знайшли арсенал зброї та боєприпасів. Зброю вилучили та направили на проведення експертиз.
Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпра.
Правоохоронці вилучили тубус від гранатомету "РПГ-26", нарізний карабін з оптичним прицілом, гладкоствольну двоствольну рушницю, а також:
За зберігання арсеналу чоловіку загрожує від трьох до семи років за ґратами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше поблизу лінії розмежування на Донбасі виявили зброю та боєприпаси проросійських бойовиків.
Ще один арсенал бойовиків виявили у Луганській області на території одного з населених пунктів.
Автор: Дмитро Левицький