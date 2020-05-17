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У Луганській області знайшли зброю найманців РФ біля лінії розмежування

Новини » Суспільство     17.05.2020 - 14:04
У Луганській області знайшли зброю найманців РФ біля лінії розмежування
Фото: зброя найманців РФ (dpsu.gov.ua)

Слідчі вилучили зброю для проведення подальшого розслідування

Прикордонники під час обшуку будівлі в смт Комишуваха у Луганські області, виявили зброю і боєприпаси. Обшук було проведено у одного жителів неподалік лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, виконуючи доручення слідчого відповідно до ухвали суду в рамках кримінального провадження, оперативники Луганського загону спільно зі слідчими та працівниками поліції провели обшук будівлі в смт Комишуваха неподалік лінії розмежування у Луганські області. Згодом із приміщення будинку правоохоронці вилучили дві гранати Ф-1, РГД-5 та два корпуси РПГ-22.

Крім того, правоохоронці встановили, що за адресою проведення обшуків проживає громадянин, який у 2014 році прихистив та в подальшому проживав із поплічниками НЗФ. Крім того, слідчі встановили, що власник будинку намагався підзаробити на продажі засобів диверсії.

Як зазначається, слідчі вилучили зброю для проведення подальшого розслідування.

Нагадаємо, 8 травня, прикордонники разом з правоохоронцями виявили арсенал проросійських бойовиків на території одного з населених пунктів в Луганській області.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Луганськоружиепограничникибойовики
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