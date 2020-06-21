Гранатомет, карабин и пистолеты: у жителя Днепра нашли арсенал

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы
В ходе обыска у жителя Днепра правоохранители нашли арсенал оружия и боеприпасов. Оружие изъяли и направили на проведение экспертиз.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепра.
Правоохранители изъяли тубус от гранатомета "РПГ-26", нарезной карабин с оптическим прицелом, гладкоствольное двуствольное ружье, а также:
За хранение арсенала мужчине грозит от трех до семи лет за решеткой. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее вблизи линии разграничения на Донбассе обнаружили оружие и боеприпасы пророссийских боевиков.
Еще один арсенал боевиков обнаружили в Луганской области на территории одного из населенных пунктов.
Автор: Дмитрий Левицкий