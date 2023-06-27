Игровая зависимость в Украине не носит массовый характер, - исследование Минздрава

Несмотря на высокую популярность азартных развлечений, игровая зависимость не носит массовый характер в Украине. За I полугодие 2023 года ее диагностировали только у 27 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ГС "Центр ответственной игры" по результатам первого в Украине национального исследования в сфере игровой зависимости, проходившего при поддержке Favbet.

На мероприятии по презентации результатов исследования выступили представители Минздрава, Министерства социальной политики, КРАИЛ, Института психиатрии, а также лицензированных организаторов азартных игр.

Гендиректор Института психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков Минздрава Украины Сергей Шум подчеркнул, что отсутствие проблемы - не повод для бездействия. "Даже если был бы обнаружен один больной, Минздрав все равно должен разработать клиническую установку, которую мы презентовали сегодня во время мероприятия", - добавил он.

Экспертам удалось опросить более 9000 украинских игроков в онлайн-казино и наземных игорных заведениях.

На основе изучения игрового поведения лиц, играющих в азартные игры, впервые сформированы портреты украинского игрока, установлены критерии патологического и проблемного игрового поведения, а на их основе разработаны рекомендации для организаторов, государства и самих игроков по предупреждению, диагностированию и лечению зависимости.

Авторами разработана валидированная анкету самодиагностики для выявления проблем с азартными играми, а также презентовано клиническое руководство лечения игровой зависимости, которое будет презентовано Минздравом для внедрения в Украине (сейчас в Украине нет медицинских протоколов или стандартов лечения игровой зависимости). Презентованный отчет станет основой для внедрения других социальных проектов, направленных на защиту общества от игровой зависимости.

Член КРАИЛ Кристина Дутка сообщила, что Комиссия уже начала работу над созданием комплексной государственной программы предупреждения игровой зависимости на основе данных и выводов отчета.

Директор по коммуникациям Favbet Ксения Тюрикова подчеркнула, что Favbet планирует использовать рекомендации отчета по разработке программ искусственного интеллекта, направленных на выявление проблемных и патологических игроков, а также присоединиться к дальнейшим социальным проектам Центра ответственной игры. В то же время, она призвала всех лицензированных организаторов в Украине объединять усилия в этой важной социальной инициативе.

"Это исследование имеет большое значение для благосостояния украинских игроков, и мы рады, что вокруг него объединились лидеры азартной сферы и ответственные государственные органы. Это однозначно сигнал для всей отрасли и еще один шаг к формированию азартного рынка по лучшим мировым стандартам", - сказала она.