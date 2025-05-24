Граффити, мощи, библиотека: 7 тайн Софии Киевской, которые меняют представление о святыне

Не наследие Ярослава Мудрого? Кто на самом деле построил Софию Киевскую

Ранее историки считали, что Софию Киевскую построил Ярослав Мудрый, но новые исследования показывают, что его заложил еще Владимир Великий.

"Есть мнение, что 1017-1037 годы – время возведения собора и это именно период княжения Ярослава Мудрого. Но София нам говорит о более ранней закладке собора – 1011 год. Об этом свидетельствуют и фрески, и мозаики, и граффити. И этому комплексу научных исследований нельзя не верить", – пояснила Куковальская.

Софийский собор в начале ХІ века (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Что символизирует Оранта – главная фреска собора

Центральной и главной фреской собора является Оранта – Богоматерь, которая подняла руки в молитве к Господу. Ее считают защитницей нашей столицы и Украины в целом. Среди киевлян ходит поверье – пока стоит Оранта – стоит Киев.

"Это изображение никогда не было поврежденным или разрушенным. Сколько было войн и всяких проблем, а руки Марии не опустились ни разу. Софийская Оранта в голубой одежде изображена на желто-золотом фоне, в мозаике также присутствуют и красно-черные цвета. Эти символические для каждого украинца цвета с нами с XI века", – отметила ученая.

Оранта ни разу за тысячу лет не была повреждена (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Знак Москвы? Почему на царских воротах двуглавый орел

На Царских воротах собора и колокольни изображен двуглавый орел – это символ Вселенского Патриархата, а не герб РФ.

Династический знак Палеологов двуглавый орел попал в Московию вместе с последней наследницей Византийского двора Софией Палеолог, которая вышла замуж за Ивана ІІІ. Но когда прямые потомки Софии умерли, то преемники по правилам уже не имели права пользоваться символом, но московиты узурпировали этот герб.

Кроме этого, если знать важные детали, то можно с легкостью отличить символ Вселенского Патриархата от герба РФ. Второй имеет на груди орла красный знак на геральдическом щите. На церковном символе этого нет.

Символ Вселенского Патриархата на Царских воротах (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Не то, что все думали. Ученые заново расшифровали известную фреску

В советское время одну из центральных фресок в соборе трактовали как изображение дочерей Ярослава Мудрого. Но когда реставраторы раскрыли ее, то ученые выяснили, что это на самом деле ктиторский портрет семьи Владимира. На нем изображены "меценаты" храма: Владимир Креститель и его сыновья –Ярослав, Борис с женой, а также Глеб.

Слева направо: князь Глеб, жена Бориса, князь Борис, князь Ярослав Мудрый (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Подпись Анны Ярославны и некролог о князе. Где искать самые важные граффити

В Софийском соборе ученые расшифровали около 7 500 граффити. Одними из самых ценных является личная подпись Анны Ярославны. Такую самую она оставила и на грамоте Суасонского аббатства, когда стала королевой Франции.

"А рядом с подписью – граффити о похоронах Ярослава Мудрого. Именно из этой надписи нам точно известно, что князя похоронили в воскресенье 20 февраля 1054 года", – отметила Куковальская.

Эти уникальные граффити можно найти на колонне собора, справа от центрального входа. Они под стеклом.

Надпись, сделанная Анной Ярославовной (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Надпись о похоронах Ярослава Мудрого (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Сохранилась лишь одна книга. Где была знаменитая библиотека Ярослава Мудрого

Ученые считают, что знаменитая библиотека Ярослава Мудрого могла быть расположена на южных хорах возле лестничной башни собора.

"При библиотеке был также скрипторий, в котором переписывали книги и делали переводы. По южной башне поднимались на хоры мужчины – князья и их близкое окружение, а по северной – женщины. Поэтому фрески в южной башне мужские – со сценами из охоты на экзотических зверей", – рассказала ученая.

Пока удалось найти только одну книгу из библиотеки Ярослава Мудрого - Реймское Евангелие, на котором присягала Анна Ярославовна, когда выходила замуж за французского короля Генриха I. В соборе хранится факсимильная копия книги.

Копия Реймского Евангелия (скриншот st-sophia.org.ua)

Настоящий детектив. Где искать мощи Ярослава Мудрого

Ярослав Мудрый и его жена шведская принцесса Ингигерда были похоронены вместе в саркофаге, что до сих пор хранится в соборе. Впервые ученые открыли его в 1936 году и там действительно были скелеты мужчины и женщины.

Через 3 года саркофаг снова открыли и останки отправили на исследование в Ленинград, а потом их вроде бы вернули. В 2009 году его открыли в третий раз, но там был только один скелет – женский – Ингигерды.

После длительных поисков оказалось, что вместе с костями во время Второй мировой исчезла и чудотворная икона Николая Мокрого.

"Случайно мы наткнулись на статью доктора исторических наук Сергея Белоконя, который утверждал, что икона Николая Мокрого есть в Бруклине в украинской Церкви Святой Троицы в Нью-Йорке. Мы зацепились за эту ниточку и начали ее раскручивать", – рассказала Куковальская.

В конце концов ученые получили подтверждение, что уже много десятилетий останки Ярослава Мудрого и чудотворная икона хранятся в украинской диаспоре в США. Украина ведет переговоры о возвращении ценностей домой.

Саркофаг Ярослава Мудрого и его жены Ингигерды (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Как Россия "украла" украинскую княжну и возит ее по миру

Россияне возят по миру неизвестные мощи и презентуют их, как шведскую княгиню Ингигерду – жену Ярослава Мудрого, которая на самом деле покоится в Софии Киевской.

"Россия переписала историю, что якобы Ингигерда в конце жизни не хорошо жила с Ярославом, поэтому ушла в монастырь в Новгород. Там стала монахиней под именем Анны, а после смерти ее канонизировали. Но исследования показали, что это кости женщины 35 лет, а Ингигерда умерла старше", – отметила ученая.

Скорее всего, россияне имеют останки первой жены Ярослава Мудрого Анны, а не шведской княгини Ингигерды.

Исследование саркофага, где хранились останки Ярослава Мудрого и Ингигерды (скриншот)