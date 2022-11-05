На левом берегу Киева начались аварийные отключения света

В субботу, 5 октября, вечером на левом берегу Киева применяют экстренные аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чат-бота энергетической компании YASNO.

По данным поставщика, экстренные отключения электричества применили для того, чтобы избежать массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах столицы. При этом плановые графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют.