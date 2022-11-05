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На левом берегу Киева начались аварийные отключения света

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Киев, Суббота 05 ноября 2022 17:04
На левом берегу Киева начались аварийные отключения света Фото: на левом берегу Киева начались аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 5 октября, вечером на левом берегу Киева применяют экстренные аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чат-бота энергетической компании YASNO.

По данным поставщика, экстренные отключения электричества применили для того, чтобы избежать массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах столицы.

При этом плановые графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным "Укрэнерго", в семи областях и столице сегодня, 5 октября, ввели аварийные отключения света. Однако они не отменяют почасовые ограничения по графику.

Также мы писали, что в Днепре вспыхнул большой пожар на электроподстанции. В результате чего некоторые местные жители остались без света.

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